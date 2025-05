Sérgio diz que tem 'gente jogando contra' o governo em Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), disse que há adversários políticos na cidade “jogando contra” a gestão dele à frente da prefeitura, mesmo com apenas quatro meses de governo. Segundo ele, são pessoas para quem “nada está bom”. Sérgio, no entanto, não quis nomear tais adversários.

“E o que mais me surpreende, às vezes, é que, para alguns, parece que os problemas apareceram no dia 2 de janeiro. Mas, enfim, isso faz parte do jogo também”, completou o político.

Sérgio também fez uma avaliação sobre o resultado do levantamento OVALE/Ágili Pesquisas, divulgado em abril, que mostrou 69,4% de aprovação do eleitorado de Taubaté ao início do governo dele e 19,4% de reprovação, com 11,2 que não souberam responder.

Para o prefeito, o número é um “voto de confiança” para a gestão, que, segundo ele, “sabe bem o tamanho do desafio” para sanar os problemas financeiros e estruturais da cidade.