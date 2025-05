Após testemunhar o assassinato do pai, filho é executado a tiros

Após testemunhar o assassinato do próprio pai, um jovem de 21 anos foi morto a tiros pouco antes de prestar depoimento sobre o caso.

O caso aconteceu neste último domingo (4), em Belo Horizonte (MG). O pai havia sido morto em 2023 e o filho havia testemunhado o crime. Agora, dias antes da audiência, o jovem foi executado.