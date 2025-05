São José visita o Blumenau e tenta reagir na Liga Feminina

O São José Basketball visita o Blumenau na noite desta terça-feira (6), a partir das 19h30, no ginásio do Galegão, no interior de Santa Catarina, em partida válida pelo segundo turno da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

A equipe da região, sob comando do técnico Leandro Leal, vem de uma dura derrota em casa por 80 a 63 para o Santo André, na semana passada, e precisa se recuperar.