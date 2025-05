Em São José, 65% defendem fechamento de adegas após às 22h

O instituto ouviu 600 pessoas entre os dias 14 e 17 de abril. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Exclusivo: 65% são favoráveis ao fechamento de adegas após às 22h em São José dos Campos, de acordo com levantamento OVALE /Ágili Pesquisas. Outros 31,3% são contrários, enquanto 3,7% dos entrevistados não soube ou não respondeu.

Contratado por OVALE, o instituto Ágili Pesquisas é um dos mais respeitados do país, tendo destaque como um dos integrantes do 'Índice CNN'. Em 2024, durante as eleições, os levantamentos OVALE/Ágili Pesquisas se destacaram por seus acertos milimétricos.

De acordo com a Polícia Militar, mais da metade dos homicídios ocorridos no Vale do Paraíba foram praticados em adegas que atuam de forma irregular ou nas proximidades delas (leia aqui).

A OVALE, no início do ano, o secretário de Proteção ao Cidadão de São José, Rafael Batista da Silva, falou sobre o cerco a adegas irregulares.