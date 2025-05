Homem é preso em Taubaté ao tentar sexo com menina de 13 anos

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar em Taubaté, na noite de domingo (4), após marcar encontro com uma menina de 13 anos para manter relação sexual. Segundo a PM, ele tentou forçar a adolescente a entrar no veículo.

O homem foi preso por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), por volta das 18h50, na avenida Dom Pedro 1º. A equipe foi acionada por clientes de um shopping na região que denunciaram o caso de pedofilia.