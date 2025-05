VÍDEO: Lancha explode em represa e Marinha abre investigação

A Marinha instaurou inquérito para investigar o incêndio e a explosão de uma lancha na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu no domingo (4). A embarcação naufragou após o incidente, mas as quatro pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Marinha foi acionada para atendimento de uma emergência no local e constatou que se tratava da lancha Uruçu, com quatro passageiros a bordo.