VÍDEO: Lucas, 15 anos, é morto à queima-roupa por ladrão em roubo

Um adolescente de 15 anos, identificado como Lucas Teles Santana, foi morto durante assalto que aconteceu na madrugada de domingo (4), na rua Cristóvão Benitez, no bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança em apenas sete segundos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O boletim de ocorrência informa que o jovem estava com mais um rapaz, que seria o primo dele, quando aparecem dois criminosos em uma moto e anunciam o assalto. Lucas entrega o celular ao bandido, mas o objeto cai no chão e um dos assaltantes dispara contra o garoto. Após o crime, a dupla fugiu do local (veja o vídeo aqui).