Joseense sumido no Rio foi roubado e espancado após show de Gaga

O barman e atendente Nilbert Adler Tavares, de 27 anos, de São José dos Campos, foi assaltado e espancado no Rio de Janeiro após o show da cantora Lady Gaga, na Praia de Copacabana. O evento reuniu mais de 2 milhões de pessoas na noite de sábado (3).

Nilbert estava desaparecido após o show, para desespero da família, que não conseguiu contato com o barman. Ele havia ido ao Rio em uma excursão e não tinha aparecido no local de encontro para a volta.