Idoso mata cunhado em festa de igreja, tenta fugir e acaba morto

Um idoso de 71 anos invadiu uma festa de igreja e matou o cunhado a tiros na noite deste domingo (4), em Guarapuava (PR).

Após o crime, o idoso tentou fugir do local e foi cercado pela polícia. Depois de um confronto, o idoso foi baleado e morreu no local, ao lado de uma cama elástica montada para a festividade.