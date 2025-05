Motociclista de 46 anos morre em acidente em estrada do Vale

Um motociclista de 46 anos morreu e o passageiro da moto, de 22 anos, ficou ferido em um acidente na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Cunha, no final da noite de domingo (4).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 23h21 para dar apoio ao Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu no km 36 da estrada, região do bairro Alto do Sapê, em Cunha.