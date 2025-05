Vídeo mostra assassinato de jovem de 21 anos em adega no Vale

Testemunhas afirmam que a discussão começou dentro da adega e terminou com pelo menos quatro disparos feitos por jovens que fugiram logo após o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, que procura ao menos três pessoas envolvidas no homicídio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte de Marcos Felipe no local do crime. O corpo do jovem de Jacareí será enterrado nesta segunda-feira (5), às 13h, no Cemitério Jardim da Paz, no Campo das Oliveiras, em Jacareí.