Fabíola Molina é ouro e quebra recorde sul-americano de natação

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A atleta, que tem realizado seus treinos na Companhia Athletica de São José dos Campos, segue demonstrando alto nível técnico e competitividade nas categorias máster.

O evento foi sediado no parque aquático do GNU (Grêmio Náutico União), em Porto Alegre (RS), entre os dias 1º e 4 de maio. A competição contou com a participação de atletas veteranos de diversas regiões do país.

O Campeonato Brasileiro Master é uma das principais competições do calendário da natação veterana no país.