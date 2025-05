Com câmeras do CSI, PM recupera veículo furtado em São José

Um veículo com registro de furto em Caçapava foi identificado pelo sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos, na manhã de sábado (3).

Após o alerta do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a placa do veículo foi cadastrada no sistema do CSI.