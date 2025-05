Bombeiros salvam recém-nascido engasgado com leite em Ilhabela

O Corpo de Bombeiros salvou a vida de um recém-nascido que estava engasgado em Ilhabela. O caso aconteceu num casa da rua Verônica Natalina de Goes, no bairro Costa Bela, na noite de domingo (4), às 20h46.

Segundo a corporação, o bebê de três meses nasceu prematuro e se encontrava engasgado com leite.