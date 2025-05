Corpo de motorista de app é encontrado no porta-malas de carro

O corpo do motorista de aplicativo Fábio Dias da Silva, de 45 anos, foi encontrado dentro do porta-malas do veículo em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), neste domingo (4). Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O cadáver estava no porta-malas do veículo de Fábio, que foi estacionado na rua José Raimundo da Silva, no bairro Viena. Vizinhos estranharam a situação e chamaram a Polícia Militar. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram o corpo enrolado em sacos.