Estudante cumpre promessa em Aparecida após cura de câncer; VEJA

A família da estudante e influenciadora Jordana Prates, de 22 anos, também conhecida como ‘Menina do Jeep’, cumpriu promessa no Santuário Nacional de Aparecida após a cura do câncer da filha, que também esteve na Basílica Nacional.

Jordana descobriu um tumor no pâncreas em 14 de março de 2024, quando o mundo dela praticamente entrou em colapso.