Casal suspeito de matar filha recém-nascida é preso pela polícia

A Polícia Civil do Ceará prendeu, na tarde de sábado (3), em Jardim, no interior do Ceará, um casal suspeito de matar a própria filha, um bebê com um mês de vida. Os dois têm 22 anos e foram presos preventivamente.

O casal teria levado a bebê a uma unidade de saúde da região, mas a criança já chegou sem vida ao local.