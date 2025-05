Desaparecida há 5 dias, professora é achada morta; deixa 2 filhos

Em uma nota divulgada no início da noite de sábado (3), a família de Svetlana comunicou que o corpo dela havia sido encontrado sem vida. Mãe de dois filhos, Svetlana enfrentava um quadro de depressão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em nota, a família pede com “muito carinho que não façam suposições, perguntas, comentários, ou nada do tipo. Os filhos dela precisam ser respeitados e colocados em primeiro lugar, Nossa dor é indescritível e toda família precisa de espaço, privacidade e respeito. Não temos palavras para agradecer toda a corrente do bem para encontrá-la”.

Desde o comunicado de seu desaparecimento, familiares e amigos se uniram numa imensa corrente na esperança de encontrá-la.

De acordo com o esposo de Svetlana, ela deixou a residência por volta das 19h30, sem levar consigo nenhum pertence essencial como bolsa, documentos, cartão bancário ou telefone celular. No momento em que saiu de casa, Svetlana vestia um sobretudo azul-marinho e uma calça preta com estampas brancas.