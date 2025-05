Bombeiro tenta matar mulher a tiros após ela deixar encontro

Um bombeiro militar foi preso por tentativa de homicídio na noite da última quinta-feira (1º), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, após atirar contra um carro de aplicativo onde estava uma mulher com quem havia marcado um encontro.

O crime aconteceu depois que a vítima decidiu encerrar a noite e ir embora. Por sorte, ninguém ficou ferido.