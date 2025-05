Mulher leva 12 tiros ao tentar impedir briga da filha com genro

Uma tentativa de proteger a filha terminou de forma brutal para Francinete Freitas Pontes, de 49 anos, na noite da última sexta-feira (2). Ela foi atingida por ao menos 12 disparos de espingarda, dez deles no rosto, após intervir em uma briga entre a filha e o genro. O crime aconteceu no km 25 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O autor dos disparos, identificado apenas como Idenilson, teria se exaltado durante uma discussão com a companheira. Francinete tentou acalmar a situação e impedir uma possível agressão, mas acabou sendo o principal alvo da fúria do genro, que reagiu com violência extrema.