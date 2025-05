Adeus, Júlio: policial de 49 anos morre após mal súbito em SJC

Investigador da Polícia Civil de São José dos Campos, Júlio Cesar Rocha Leone morreu aos 49 anos após sofrer um mal súbito. Ele trabalhava na equipe da Diju (Delegacia da Infância e da Juventude). A morte do policial ocorreu na última sexta-feira (2).

Segundo a Urbam, o corpo do investigador foi sepultado no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em cerimônia que reuniu familiares, amigos e colegas de profissão, em momento de forte comoção e despedida. O policial deixa a esposa e um filho de 9 anos.