Homem de 36 anos morre em abordagem da PM em Caraguatatuba

Um homem de 36 anos morreu após reagir a uma abordagem da Polícia Militar, na noite de sábado (3), no bairro Caputera, em Caraguatatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, ele era suspeito de roubar um carro e um relógio de um motorista. O assaltante chegou a efetuar um disparo antes de fugir com o automóvel.