URGENTE: Joseense desaparece depois do show da Lady Gaga no Rio

O barman e atendente Nilbert Adler Tavares, de 27 anos, de São José dos Campos, desapareceu após o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, na noite de sábado (3). O evento reuniu mais de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana.

Ele estava com a roupa toda preta, com tênis preto da Olympikus, short preto e camisa preta lisa. Ele também usava uma corrente dourada e uma bolsa preta e branca com detalhes em xadrez.

Segundo informações, Nilbert passou mal pouco antes da meia-noite e foi levado por um amigo da excursão para um pronto-atendimento na rua. Ele não foi encaminhado ao hospital para que não perdesse a excursão e a volta para São José dos Campos. Contudo, Nilbert se perdeu na multidão e não retornou para o ponto de encontro.

A família está fazendo contato com hospitais e a polícia do Rio de Janeiro, além de registrar o desaparecimento em um site e aplicativo para comunicar desaparecidos no Rio.