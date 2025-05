Polícia procura 3 por envolvimento em morte após briga em adega

A Polícia Civil procura por ao menos três pessoas envolvidas na morte de Marcos Felipe dos Santos Francisco, 21 anos, após briga em uma adega de Jacareí, por volta das 20h de sábado (3). Outro jovem ficou ferido e foi socorrido.

O crime aconteceu em um estabelecimento localizado à rua Otaviano Câmara, no bairro Jardim Independência. Na confusão, Marcos foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.