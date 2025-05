VÍDEO: 'Nunca esquecerei', diz Lady Gaga sobre show no Rio

Horas após o show para mais de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Lady Gaga usou as redes sociais neste domingo (4) para agradecer aos ‘little monsters’ (como ela chama os fãs) do Brasil.

A diva pop reconheceu a grandeza de seu feito, elogiou os fãs brasileiros e disse que jamais irá esquecer o que viveu no Rio de Janeiro.