PM persegue e prende 2 pessoas por direção perigosa em São José

Equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar avistou uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita nas proximidades do Vale Sul Shopping, na região sul de São José dos Campos, na madrugada de sábado (3).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, dando início a um acompanhamento pela zona sul da cidade.