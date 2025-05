VÍDEO: Bolsonaro recebe alta após 3 semanas e deixa hospital

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Desde sua internação, em 11 de abril, após passar mal durante um compromisso no Rio Grande do Norte, Bolsonaro enfrentou complicações no pós-operatório, incluindo piora nos exames e aumento da pressão arterial após uma visita fora do protocolo médico.

No entanto, após uma tomografia realizada no dia 25, foi descartada a necessidade de nova cirurgia.

A melhora clínica foi confirmada ainda neste sábado (3), quando o hospital informou que o ex-presidente havia deixado a nutrição parenteral (diretamente na corrente sanguínea), após boa aceitação da dieta pastosa, e seguia estável, sem febre ou dor. A pressão arterial estava controlada, e Bolsonaro já vinha realizando fisioterapia motora intensiva.