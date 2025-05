PM apreende adolescentes por tráfico de drogas em São José

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas em São José dos Campos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (4), por volta de 0h45.

Equipe de Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhava a rua Paulo Venâncio de Paiva, no bairro Jardim Itapuã, na região leste, quando os policiais avistaram um jovem de bicicleta entregando dinheiro a outro que estava usando uma blusa vermelha.