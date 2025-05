Jovens mortas em acidente de moto são veladas juntas em Caçapava

As jovens Kathleen Vitória dos Santos Barbosa, de 19 anos, e Nathalia Graziely dos Santos Oliveira, de 23 anos, que morreram em um acidente de moto em Caçapava, foram veladas juntas neste domingo (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente aconteceu às 23h52 de sexta-feira (2). A motocicleta com as duas jovens colidiu com um carro modelo Voyage, conduzido por um homem de 26 anos, que sofreu ferimentos no rosto e ficou em observação no pronto-socorro. A causa do acidente é investigada pela Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa.