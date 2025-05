VÍDEO: Operação impede ataque a bomba em show de Lady Gaga no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça impediram um ataque a bomba que ocorreria no show da cantora americana Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (3). O líder do grupo criminoso e autor do plano foi preso e um adolescente foi apreendido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a polícia, o homem responde por porte ilegal de arma de fogo, no Rio Grande do Sul. Já o adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio.