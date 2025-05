VÍDEO: Coletor de caminhão de lixo salva menino de atropelamento

O herói invisível.

Um coletor de caminhão de lixo salvou uma criança de ser atropelada no Paraná. Câmera de segurança registrou a ação do coletor, que com um simples gesto evitou que a criança fosse atingida por um carro.

