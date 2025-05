VÍDEO: PM prende homem em São José após furto de veículo no Vale

Equipe da Polícia Militar prendeu um homem após furto de veículo na região. A prisão ocorreu na manhã de sábado (3), por volta de 11h30, quando os policiais avistaram um veículo Ford Pampa com um ocupante que havia acabado de ser furtado em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O veículo havia passado por radares inteligentes da cidade, indicando que havia acessado a região leste de São José dos Campos.