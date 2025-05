VÍDEO: Carro capota em acidente de trânsito na zona sul de SJC

Um carro capotou em acidente de trânsito na avenida Andrômeda, na zona sul de São José dos Campos, na noite de sábado (3), por volta das 21h15.

De acordo com informações, a colisão envolveu dois veículos. Um deles, ao acessar a via, não teria sinalizado corretamente, o que teria causado a batida. O impacto fez com que um dos carros capotasse.