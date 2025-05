Homem confessa à polícia que matou a namorada na zona sul de SJC

O homem de 30 anos preso por suspeita de ter matado a companheira em São José dos Campos confessou o feminicídio aos policiais militares que o prenderam, mas alegou legítima defesa.

Ele foi preso pela Polícia Militar na garagem da casa onde aconteceu o crime, na região sul da cidade. Identificada como Angela, a vítima foi morta no sábado (3) e o companheiro dela foi preso na noite do mesmo dia.