Campos e São Luiz têm temperaturas mais baixa de SP neste domingo

As cidades de Campos do Jordão e São Luiz do Paraitinga registraram as mais baixas temperaturas do estado de São Paulo na manhã deste domingo (4), segundo levantamento da Defesa Civil do Estado.

Como aconteceu durante a semana, Campos do Jordão lidera a lista com 10,1°C nos termômetros, temperatura mais alta do que a de 6,8ºC registrada no sábado (3).