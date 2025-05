Acidentes de trânsito matam 4 pessoas na RMVale em 2 dias

Quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba em apenas dois dias, entre quinta (1º) e sexta-feira (2), em pleno feriadão do Dia do Trabalhador. Uma das vítimas estava internada em estado grave e faleceu no hospital no sábado (3). A maioria das vítimas é jovem, entre 19 e 26 anos, e três delas estavam em uma moto.

A tragédia começou na quinta, quando Sandra Cristiane Gaia, de 26 anos, pilotava uma moto que foi atingida por um carro em um cruzamento no bairro Loteamento Floresta, na zona leste de São José dos Campos.