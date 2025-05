Adeus, Nathalia: jovem de 23 anos morre após acidente no Vale

Tragédia no Vale do Paraíba.

Morreu a segunda vítima do acidente entre uma moto e um carro ocorrido em Caçapava. Nathalia Graziely Dos Santos Oliveira, de 23 anos, estava internada em estado grave no Hospital Fusam e não resistiu aos ferimentos. Ela morreu neste sábado (3).

A moto na qual ela estava com Kathleen Vitória dos Santos Barbosa, de 19 anos, se acidente contra um carro, em uma via pública do bairro Nova Caçapava, em Caçapava.