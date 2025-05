Filha adotiva de 12 anos é abusada sexualmente pelo pai e irmão

Uma menina de 12 anos de idade, filha adotiva de um senhor de 60 anos, foi abusada sexualmente por este e pelo irmão, de 35 anos, na província do Bengo, em Angola. O dado consta do último balanço do Instituto Nacional da Criança.

No período de 20 a 26 de abril de 2025, o Instituto Nacional da Criança, através do Serviço de Denúncia SOS – Criança, recebeu um total de 512 denúncias de violência contra crianças em todo o país.