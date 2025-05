Caseiro morre atropelado por carro dirigido pela própria filha

Um caseiro morreu na sexta-feira (2) atropelado por um carro conduzido pela própria filha em Jaboticabal (SP). Ademir Antônio Rover, de 50 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita e é investigado pela Polícia Civil.

O atropelamento ocorreu por volta de meia-noite na avenida José Faifer, no distrito de Córrego Rico. Segundo o boletim de ocorrência, um filho da vítima relatou que, momentos antes, Ademir havia discutido com a filha por não permitir que ela saísse dirigindo o carro do namorado dela.