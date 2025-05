Ex mata jovem de 21 anos a tiros e depois tira a própria vida

Arylaine Ucosky Silva Patrício, de 21 anos, foi assassinada após ser atraída para uma residência pelo ex-companheiro, que atentou contra a própria vida. O crime aconteceu por volta das 21h15 no Loteamento Porto Belo, em Jaguaruna (SC).

Após cometer o feminicídio, Roberto Ramos, que possui várias passagens policiais por tráfico de drogas, foi levado em estado grave ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito.