Mulher de 61 anos é estuprada na rua enquanto voltava para casa

A Polícia Militar registrou um caso de estupro contra uma mulher de 61 anos, que relatou ter sido agredida e abusada sexualmente em Blumenau (SC). Ela contou aos policiais que foi atacada enquanto voltava para casa, na madrugada da última segunda-feira (28).

Por volta das 4h30, a PM foi acionada por um homem que relatou ter visto uma mulher chorando e sem saber como agir em sua porta, no bairro do Salto, em Blumenau.