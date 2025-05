Homem se tranca em sepultura, fica preso e chama bombeiros

O Corpo de Bombeiros resgatou um homem de 24 anos que ficou preso dentro de uma sepultura no cemitério público da cidade de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará. Conforme os militares, o caso aconteceu na última quinta-feira (1°), quando ele se trancou no local voluntariamente.

Em um vídeo, é possível ver o momento em que dois militares estão a caminho da sepultura e encontram o homem trancado. Os bombeiros afirmaram também que o jovem estava em “evidente estado de abalo psicológico” quando se trancou e usou um cadeado.