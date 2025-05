Drogado, jovem tenta agredir mãe e acerta bebê com pedaço de pau

Sob efeito de drogas, um jovem começou uma briga após andar nu pela casa. O caso aconteceu no último domingo (27), no bairro Jardim Praia Mar, em Itapema (SC).

Ele tentou agredir a mãe com um pedaço de pau, mas errou o golpe e atingiu a sobrinha de apenas 1 ano e 3 meses, que estava no colo da avó.