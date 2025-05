Motociclista de app é suspeito de estuprar passageira após festa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A amiga, dona da casa, ofereceu, por engano, um Diazepam (remédio indicado para ansiedade), ao invés de um medicamento para náuseas. Com a piora do mal-estar, a amiga chamou um motociclista de aplicativo.

No trajeto, o homem teria entrado no estacionamento de um supermercado e cometido o estupro. Câmeras de segurança do local mostram o condutor da motocicleta entrando no estacionamento por volta de 2h29 e saindo às 2h46.

Em seguida, às 2h59 ele sai do local, desta vez com a moto. Depois a vítima saiu e sentou em um ponto de ônibus, atrás dela saiu outro homem mexendo no zíper da calça.