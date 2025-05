Filho salva a mãe que estava sendo estrangulada pelo companheiro

Uma mulher de 34 anos foi salva pelo filho quando estava sendo agredida pelo companheiro, de 42 anos, com quem convivia há um mês. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (1º), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a reação do jovem foi fundamental para evitar uma tragédia. Enquanto a mãe era estrangulada pelo agressor, o rapaz foi de imediato para a sede do décimo quarto Batalhão da Polícia Militar pedindo ajuda para salvá-la.