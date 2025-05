Menino de 7 anos dirige 16 km com a irmã de 5: 'Ia ao McDonald’s’

Um menino de 7 anos da cidade de Clearfield, no estado norte-americano de Utah, dirigiu por cerca de 16 km até uma cidade vizinha com a irmã de 5 anos ao lado. O destino, segundo ele, era um McDonald’s.

A mãe, Whitney Bush, contou à emissora KTVX que acordou cedo para ver como estavam seus quatro filhos e voltou para a cama quando encontrou todos dormindo. Mais tarde, foi acordada com a batida na porta da polícia e descobriu que seu carro e duas das crianças estavam desaparecidas.