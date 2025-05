Jovem de 25 anos é encontrada morta em casa; namorado é suspeito

Inara Karina Tribess foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Jaraguá 99, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), na manhã da última quinta-feira (1º), com sinais de estrangulamento.

O principal suspeito do crime é o companheiro dela, um homem de 26 anos, que fugiu em um carro. A última localização do veículo foi registrada na BR-101, nas proximidades de Barra Velha.