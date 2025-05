Barbeiro é executado um dia antes do chá de fraldas do filho

A Delegacia de Homicídios Barreiro, em Belo Horizonte, investiga o assassinato do barbeiro Franklin Lopes Rodrigues, de 19 anos, o ‘Frank du corte’, executado com vários disparos dentro do salão dele, na rua Atlanta, no bairro Esperança, a região do Barreiro, nessa sexta-feira (2).

Frank du Corte era muito querido na região e não tinha passagens pela polícia. Um detalhe trágico é que o chá de fralda do filho do barbeiro seria realizado neste final de semana.