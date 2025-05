Idoso decapita coruja a facadas, bebe sangue do animal e é preso

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais e posse ilegal de arma em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na tarde da última terça-feira (29).

Um deles foi filmado torturando e decapitando uma coruja, espécie silvestre protegida por lei no Brasil, e bebendo o sangue do animal.