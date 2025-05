Jovem trans vai à justiça para usar farda em Colégio Militar

A Defensoria Pública de Goiás destacou que, conforme entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), discriminar pessoas transgênero, seja no ambiente escolar ou em qualquer outro contexto, é considerado um crime equivalente aos crimes previstos na Lei de Crimes Raciais. Essa interpretação reforça a garantia de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e identidade, e assegura que toda pessoa tenha o direito de se identificar como deseja, sem sofrer discriminação.

Em resposta oficial ao caso, a Polícia Militar de Goiás declarou que o uso do uniforme condizente com o nome social do estudante não requer autorização do Comando-Geral, o que facilitou a implementação imediata da decisão. O estudante agora está frequentando o colégio com a farda masculina, um passo importante para a promoção da dignidade, do respeito e da inclusão no ambiente escolar.

A família do adolescente expressou sua satisfação com a resolução do caso, comemorando o avanço em termos de cidadania e dignidade.